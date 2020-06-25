Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Anıl Yağcı aktarıyor.https://t.co/ZeMZe1DGHS https://t.co/uuUO3uZMAZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2020

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, TRT Haber canlı yayınına katıldı, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor. Bir ev kısmen yıkıldı, onun dışında hasar bilgisi yok" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez @trthaber’de açıklama yapıyor. https://t.co/niYXMia0t6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2020

"Sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"İlk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler, Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir."