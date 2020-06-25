Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu yapımında sırasında Hüsnü Akdemir’e ait arazinin altında tünel inşa edildi. Akdemir, yol yapımı sonrası gerekli izinleri alarak tünelin tam üzerindeki yaklaşık 1 dönümlük alanı çevreden sırtıyla verimli toprak taşıyarak tarlaya dönüştürdü.

Fasulye, lahana, kabak, mısır, biber gibi değişik tarım ürünlerinin yetiştirildiği tarla, Hüsnü Akdemir’in vefatı sonrası eşi Fatma Akdemir ve kızları tarafından ekilip biçiliyor.

Uluslararası kara yolundaki tünel üzerinde tarım faaliyetinin yapıldığını fark eden vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Tarlamız çok verimli"

Akdemir’in kızı Ruhane Kazanç, Karadeniz sahil yolu yapımı esnasında Kemalpaşa merkezdeki tarım arazilerinin bir kısmından uluslararası kara yolunun geçtiğini anlattı.

Arazilerinin bir kısmının altıdan da tünel geçtiğini söyleyen Kazanç, "Babam tünelin üstündeki araziyi değerlendirerek tarla yaptı. Babamın ölümü sonrası annemle biz bu bahçeyi ekip biçiyoruz. Tarlamız çok verimli. Buradaki bahçemizde kabak fasulye lahana maydanoz, marul, pırasa soğan gibi çeşit çeşit ürünler yetiştiriyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Burada tarla olduğunu gören çok şaşırıyor"

Aile fertlerinden Meryem Akdemir de babasının sırtıyla taşıdığı toprakla burasını tarla yaptığını söyledi.

Tarlalarının çok verimli olduğunu anlatan Akdemir, "Burada tarla, bağ bahçe olduğunu gören çok şaşırıyor. Herkes burasını çok beğeniyor. Tünel üstünde tarlamı olur diyorlar. Babam tünel üstünü bile sırtıyla taşıdığı toprakla tarla yaparak Karadeniz insanın ne kadar çalışkan ve akıllı olduğunu bir kez daha göstermiş. Bizde ondan kalan bu ata topraklarının ekip biçiyoruz, işliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bulundukları yerin çok işlek bir yol olduğunu belirten Akdemir, "Biz tarlada çalışırken, çok ses oluyor. Büyük tırlar geçiyor. Bazen toprağın titrediğini hissediyoruz ama korkmuyoruz. Çalıştığımız tarlanın altından arabaların geçtiğini bilerek burada çalışmak çok değişik bir his. Burası uluslararası bir yol, buradan Gürcistan'a ve dünyanın birçok yerine araçlar gidiyor" dedi.