Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da 97 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da bir mobilya fabrikasında çalışan 97 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında çalışan yaklaşık 200 işçi, dün öğle saatlerinde yemek yedi.
İşçilerden bazılarında, akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı. Bunun üzerine bazı işçiler hastaneye gitti.
Sabah fabrikaya gelen işçilerin bazıları da aynı şikayetin devam etmesi üzerine, işçiler hastaneye kaldırıldı.
Yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendiklerinden şüphelenilen 97 işçi, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Yenilen salatadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya gıda zehirlenmesiSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:52
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