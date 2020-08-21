İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos'ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.