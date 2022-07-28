Marmaris ilçesinde, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler, 34 arazöz ve su tankeri, 5 dozer, 150 işçi ile karadan, 10 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.