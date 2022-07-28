Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'teki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: DHA]
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Marmaris ilçesinde, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler, 34 arazöz ve su tankeri, 5 dozer, 150 işçi ile karadan, 10 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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