Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsünün hurda yığınına burnu bile kanamadan çıkması sevindirici karşılandı.
Edirne istikametine seyreden Recep Vatansever idaresindeki otomobil, sollama esnasında Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kontrolden çıkan kamyon ve takla atan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücü Vatansever burnu bile kanamadan çıktı.
Etiketler: Trafik Kazası Tekirdağ
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