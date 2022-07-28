Edirne istikametine seyreden Recep Vatansever idaresindeki otomobil, sollama esnasında Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Kontrolden çıkan kamyon ve takla atan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücü Vatansever burnu bile kanamadan çıktı.