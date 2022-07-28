Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Malatya'da boğazına madeni para kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Battalgazi ilçesindeki Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda yaz kursunda öğrenim gören 8 yaşındaki Kasım Alomori'nin nefes alamadığını fark eden arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi.
Çocuğun yanına gelen Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesinin ardından rahat nefes almaya başlayan küçük çocuk, daha sonra ambulansla kontrol için hastaneye götürüldü.
Etiketler: İlk Yardım Malatya
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