Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde Marmaris siteler mevkiinde başlayan orman yangını hızlı ilerledi, Marmaris yangını devam ederken Bodrum Güvercinlik ve hemen ardından Köyceğiz yangınlarının peş peşe çıkmasının hem kara hem hava güçlerinin bölünmesine neden oldu.

15 günlük sürede 75 yangın meydana geldi

Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde başlayan orman yangınları da büyük alana yayıldı. 29 Temmuz'da Marmaris yangınıyla başlayan, 12 Ağustos'ta Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 yangın meydana geldi.

Bu yangınların 4’ü büyürken Muğla’da ekipler aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti. Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların seferberlik ruhuyla verdikleri büyük mücadeleyle yangınlar söndürüldü.

Muğla’da son olarak Köyceğiz yangınının 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmasıyla büyük yangınlar süreci sonlandırıldı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların hemen ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için çalışmalara başlandı.

29 bin 786 hektarlık bölüme doğal gençleştirme yöntemi

Yanan ağaçların sahalardan alınmasının ardından ağaçlandırma ve silvikültürel (orman yetiştirme) çalışmaların yapıldığı aşamaya geçildi. 29 bin 786 hektarlık bölümde doğal gençleştirme yöntemi uygulandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yanan alanlardaki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Büyük yangınların ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Yaprak, "Alanlar hızlı bir şekilde temizlendi ve ağaçlandırmaya hazır hale getirildi. Birçok noktada ilk fidanları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Seferberliği etkinliğinde toprakla buluşturduk. Kıyı kesimlerde kış ve bahar ayları boyunca çalışmalarımız devam etti. Çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 20 bin insan bu alanlarda çalıştı" dedi.

Dikilen fidanların büyüdüğünü, serptikleri tohumların da çimlendiğini aktaran Yaprak, "Bir yıl önce yanan alanlar küllerinden tekrar doğuyor. Şeflerimiz, muhafaza memurlarımız ve işçilerimiz sürekli sahada. Çalışmaları ve süreci yerinde takip ediyoruz. Bu anlamda ilk olarak yangınların söndürülme aşamasında hep yanımızda olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle gönüllü vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden orman personeli yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir için Marmaris İçmeler'de Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

[Fotoğraf: AA]

Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

[Fotoğraf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini, ahırlarını, depolarını yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Bitirilen konutlar sahiplerine teslim edildi.

Yeşeren alanlar havadan ve karadan görüntülendi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı bir çalışma yürütüldü. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 95 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Aradan geçen bir yılın ardından yanan bölgeler, yeşillenmeye devam ediyor. Yeşeren alanlar ise karadan ve dron ile görüntülendi.

Bölgede yapılan çalışmalar

Marmaris yangını, 29 Temmuz'da başladı 6 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangında 9 bin 52 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 95 tamamlandı.

Güvercinlik yangını, bölgede bulunan 3 oteli ve yaklaşık 2 bin tatilciyi tehdit etmesiyle gündem oldu. Yanan yaklaşık 90 hektarlık alanın tamamı ağaçlandırıldı.

Köyceğiz yangını 29 Temmuz'da başladı, 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Sandras dağı eteklerinde derin vadi ve zirvelerde 15 gün süren yangında 10 bin 800 hektar alan yandı. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

Milas Beyciler yangını 31 Temmuz'da başladı, 10 Ağustos'ta kontrol altına alındı. 13 bin 464 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 85 oranında bitirildi.

Kavaklıdere, Muğla, Yatağan, Yılanlı yangınları 2 Ağustos'ta başladı ve altı gün sonra kontrol altına alındı. 15 bin 238 hektar alan yandı. Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırma çalışmaları yüzde 90 tamamlandı.

Yatağan-Çine yangını ise 6 Ağustos'ta başladı ve 2 gün devam eden yangında 2 bin 150 hektar alan yandı. Yatağan ve Çine tarafındaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

Büyük yangınlar sürecinde Seydikemer'de 1 Ağustos'ta Eşen'de ve 2 Ağustos'ta Akdağ eteklerinde Çökek yangını çıktı. İki yangında yaklaşık 600 hektar alan yandı. Seydikemer'deki yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.