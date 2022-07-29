Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu: HDP Beşiktaş ilçe başkanı da gözaltında
İstanbul merkezli 3 ildeki terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş ilçe başkanı da bulunuyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet göstererek, görüştükleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner'in de olduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: HDP Terörle Mücadele
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