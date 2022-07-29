Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet göstererek, görüştükleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Özöner'in de olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.