Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris’te orman yangını
[Fotograf: İHA]
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Marmaris ilçesinde, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve 10 helikopter ve 5 uçak bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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