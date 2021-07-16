Polis, Marmaris HDP ilçe binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili 1 kişiyi kısa sürede yakalamıştı.

Ekipler, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi de İstanbul'da gözaltına aldı.

FETÖ’nün gizli yöneticileri ile görüşmesi ortaya çıktı

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün gizli yöneticileri ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da belirlendi.

Şüphelinin erkek kardeşinin de, FETÖ’nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı da öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edilecek.