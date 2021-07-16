Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 00:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'te HDP binasına saldırıda FETÖ izi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına silahla ateş açılması olayının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin FETÖ bağlantıları tespit edildi.
Polis, Marmaris HDP ilçe binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili 1 kişiyi kısa sürede yakalamıştı.
Ekipler, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi de İstanbul'da gözaltına aldı.
FETÖ’nün gizli yöneticileri ile görüşmesi ortaya çıktı
Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ortaya çıktı.
FETÖ’nün gizli yöneticileri ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da belirlendi.
Şüphelinin erkek kardeşinin de, FETÖ’nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı da öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edilecek.
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