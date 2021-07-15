Antalya Okçular Tekkesi tarafından, sadece kadınların katıldığı bir yarışma düzenlendi. "Antalya'nın Hanımları Ata Sporuna Sahip Çıkıyor" adı verilen organizasyona 15 kemankeş katıldı.

"15 Temmuz şehitlerimizi andığımız bu yarışmada kaybeden yoktu"

Antalya Okçular Teknesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, "18 yaş üstü hanımlara okçuluk eğitimi verdik. Program gereği bir yarışma düzenlememiz gerekiyordu. Hedef olarak da 15 Temmuz gününü özellikle seçtik ve yarışmayı bu tarihte gerçekleştirdik. 15 Temmuz şehitlerimizi andığımız bu yarışmada kaybeden yoktu. Yarışma sonrası ise şehitlerimiz adına Allah rızası için dua ile ok atıldı." dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Kadın kemankeşlerimizin bugünkü azim ve heyecanları bu ruhun bir yansımasıdır"

Çok kısa bir süre içinde bu yarışmaya hazırlanan kadın kemankeşlerin en büyük motivasyonunun 15 Temmuz ruhunu tekrar yaşamak olduğunun altını çizen Uçar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi özüne döndüren ve rükudan başka kimsenin önünde eğilmeyin düsturu elhamdülillah hepimizin ruhunu dipdiri tutmaktadır. Kadın kemankeşlerimizin bugünkü azim ve heyecanları bu ruhun bir yansımasıdır." dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Faaliyetlerimizi diriliş ruhu ile yapıyoruz"

Antalya Okçular Tekkesi Derneği ve Akdeniz Bölgesi Ata Sporları Federasyonu olarak tüm faaliyetlerini bu diriliş ruhu ile şekillendirdiklerine işaret eden Uçar, 15 Temmuz şehitlerinden Kurra Hafız İbrahim Yılmaz adına yaptırılan Türk Okçuluğu Talimgahının 4 yıldır binlerce kemankeşin eğitimine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Okçulara madalya verildi

Okçular yarışma sonunda dualı atış talimi gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda tören düzenlendi. Ok atan 15 kemankeşin hepsine madalya verildi.

Ödül töreninde konuşan Kulüp Başkanı Gamze Uçar "Bu organizasyonlarda bize destek veren Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'a ve tüm katılımcılara sonuz teşekkür ediyorum." dedi.