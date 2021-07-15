Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında E.Z. idaresindeki otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü E.Z. de gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.