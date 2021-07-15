Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otobüs kaza yaptı, turistler camları kırıp otobüsten atladılar
[Fotoğraf: İHA]
Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü bariyerlere çarptı. Sağ tarafı tamamen hasar gören otobüsün kapıları açılmayınca, turistler camı kırarak kendilerini dışarıya attı.
Alanya'dan Antalya Havalimanı'na turist taşıyan tur otobüsü, Aksu üst geçidinde bariyerlere çarptı.
Otobüsün sağ tarafının tamamen hasar görmesi sonucu kapılar açılmadı. Bunun üzerine turistler otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıkabildi.
[Fotoğraf: İHA]
Otobüsten kendilerini dışarıya atan turistler korku dolu anlar yaşarken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk yardımları yapıldı.
Can kaybının yaşanmadığı, hafif sıyrıklarla atlatılan kazada, turistler başka araçlarla havalimanına gönderildi.
Etiketler: Antalya
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