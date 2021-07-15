24 metre boyundaki tur teknesi şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle Edremit Limanı'nda kayalıklara oturdu.

Batma tehlikesi geçiren teknedekileri kurtarmak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği görevlileri ile itfaiye ekipleri harekete geçti.

Ekipler müdahale etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneye polis botu ile ulaşım sağlanamayınca karadan ekiplerce oluşturulan hat ile teknedeki 2'si mürettebat ve 34 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşlar tedbir amaçlı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.