Tuz gölündeki manzara endişe verici

Binlerce yavru flamingonun ölü bulunması hem yöre halkını hem de yetkilileri harekete geçirdi.

İddialar araştırılırken, uzmanlar ölümleri ekolojik faktörlere bağlıyor.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü, sulama kanalları ya da oraya gelen kanallarla beslenmiyor. Onlara bir etkisi yok o zaten tarımsal ya da başka amaçlarla kurulmuş sulama kanalları" dedi.

Popülasyon artışının sebebi ise salgın dönemi.

İnsanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanmaları, yuvalarını insanlardan ve yırtıcılardan uzak yerlerde yapan flamingoların daha fazla üremesine neden oldu.

Darılmaz, "Fazla gelen flamingolar Tuz Gölü'nün farklı yerlerine de kuluçka yaptı. Bu kuluçka yaptıkları yerler Tuz Gölü'nün biraz daha dış kesimiydi. Bu hızlı çekilmeden hemen etkilendiler" diye konuştu.

Flamingo ölümleri ile ilgili araştırma ve bir yandan da çözüm arayışları devam ediyor.