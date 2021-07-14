Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'te HDP binasına saldırı: Zanlı gözaltına alındı
Muğla Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldıran kişi gözaltına alındı. Zanlının psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Marmaris’te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına pompalı tüfekle saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.
Saldırıyı düzenleyen şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.
Şüphelinin saldırıda kullandığı tüfek de ele geçirildi.
2018'de de HDP ilçe binasının camını kırmış
Gözaltına alınan şüphelinin 2018 yılında da HDP ilçe binasının camını taşla kırdığı ve "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlendi.
Zanlının psikolojik tedavi gördüğü, 2012 yılında İstanbul Ruh Sinir Hastanesi'nde 1 ay süreyle kaldığı öğrenildi.
Sıradaki Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz