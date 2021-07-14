Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans türünden tercih yapan 70 bin 713 kişiden 1020'si tercih yaptığı kadrolara yerleşti. Lisans bölümünden 7 kontenjan ise boş kaldı.
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