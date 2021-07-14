Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca, alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedariki, aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek.
Delta ve Delta Plus varyantları da gündemde olacak
50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı ele alınacak.
Hızla artış gösteren Delta ve Delta Plus varyantları da toplantının gündeminde olacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararlarla ilgili saat 18.00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.
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