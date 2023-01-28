Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA, İHA
Marmaris turkuazı çamura bulandı
[Fotograf: İHA]
Muğla’da etkili olan sağanak bazı ilçelerde yer yer taşkına neden oldu. Marmaris'te yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.
Marmaris'te, sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Göle dönen kent merkezinde vatandaşlar araçları ile trafikte mahsur kaldı, bazı evleri su bastı.
Marmaris'te 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı.
Yanan sahada, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.
Marmaris’teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü.
Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris’in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.
Denizin kahverengiye dönen alanlar havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Muğla Sağanak Orman Yangını
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