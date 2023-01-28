Yaşar Çetin'e ait olan kıraathanenin kapısında taburelerde oturan 2 kişi, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Minibüs ise duvara çarparak durabildi.

İddiaya göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs sürücüsünün alkollü olduğunu belirledi.

Olayla ilgili konuşan kıraathane sahibi Yaşar Çetin, " Alkollü bir minibüs sürücüsü aşağıdan geldi, burada da iki vatandaş oturuyordu çay içiyordu. Her şey 10 saniyede oldu bitti. 1-2 santimetre geriye çekilmeselerdi ezileceklerdi" dedi.