Tarihi Cumhuriyet Meydanı beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte uzun süredir devam eden kuraklığın ardından yağan kar sevinçle karşılandı.

Bazı vatandaşlar, meydanda sevdikleriyle öz çekim yaptı.

Vatandaşlardan Şahin Erdem, "Yazdan kalma günler yaşıyorduk, kar yağışını çok özledik. İnşallah böyle devam eder" dedi.





Kar yağışının kente bereket getireceğini belirten Efe Kalkan da yağışın devam etmesini ve kuraklığın bitmesini diledi.

Kuraklığa alışkın olmadıklarını, kar yağışına çok sevindiklerini dile getiren Hasan Coşkun ise "Bugüne kadar kar yağmamasına çok üzülmüştük. 71 yaşındayım, eskiden sıfırın altında 20 dereceleri görürdük. Yerde yarım metre kar olurdu. Tabii ki çok sevindik, inşallah böyle devam eder" diye konuştu.