İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 49 köy ve mezra yolunda çalışma yürüttü.

İlçedeki 43 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, kalan 1 köy ve 5 mezra yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.