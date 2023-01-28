Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 49 yerleşim biriminden 43'ünün yolunu açtı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 49 köy ve mezra yolunda çalışma yürüttü.
İlçedeki 43 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, kalan 1 köy ve 5 mezra yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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