Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi, Yavuzköy Muhtarlığı, Şavşat Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ile Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik bu yıl kar yağmayınca içerikte değişikliğe neden oldu.



28-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan 9. Yavuzköy Kar Şenlikleri Şenliklerinde kızak yarışları kar yağmaması nedeniyle iptal edildi. Şehrin en yoğun kar alan ilçesi olan Şavşat’ta da bu yıl kar yağmayınca şenlikleri ilçeye taşındı. 600 yıllık geçmişe sahip tahta kızak yarışmaları ise yerini cirit gösterileri bıraktı. İlçe merkezinde yapılacak ve iki gün sürecek Şavşat Kış Şenliklerinde ilk gün yöreye özgü ilginç kostümlerle Berobana gösterisi, Arap atları grubu gösterisi ve çeşitli etkinlikler yer alacak.



İkinci gün ise Ciritdüzü köyünde off-road yarışları düzenlenecek. Belediye Başkanı Nihat Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak yaptığımız kar şenliklerimizi bu yılda yapmayı planlıyoruz. Bu yıl beklediğimiz kar yağışı yağmadığı için ilçe merkezinde yapmayı planladık. Eğer şenliklere kadar kar yağışı olursa yine ayrı yerde yaparız" ifadelerini kullandı.