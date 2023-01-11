Marmaris'te sağanak: Metrekareye 102 kilogram yağış düştü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde, sokaklar ve Kapalı Çarşı göle döndü. İlçede 4 saatte metrekareye 102 kilogram yağış düştü.
Marmaris'te, sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle göle dönen kent merkezinde vatandaşlar araçları ile trafikte mahsur kaldı, bazı evleri su bastı.
Tepe mahallesindeki Kapalı Çarşı, tavanından ve çatlak borulardan akan sular nedeniyle göle döndü.
Enerji hatları zarar gördü, elektrikler kesildi
İlçede enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.
Belediye, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu.
Belediye temizlik personellerince tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı.
4 saatte metrekareye 102 kilogram yağış
Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, Marmaris'te 21-00 ile 01-00 saatleri arasında metrekareye 102 kilogram yağmur düştüğünü açıkladı.
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