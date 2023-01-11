Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaz Dağları'ndaki yangından dönen arazöz devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Kaz Dağları'ndaki örtü yangınının söndürülmesi için Balıkesir'den Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yardıma giden arazözün, dönüş yolunda devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayramiç sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Balıkesir'den yardıma giden arazöz, yangının söndürülmesinin ardından dönüş için harekete geçti.
Arazöz, dönüş yolunda, Balıkesir'in Gönen ilçesi yakınlarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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