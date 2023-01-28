Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Niğde-Kayseri kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tur midibüsü devrildi.
Kazada, Ali Levent Seviner hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'dan Nevşehir'e gittiği öğrenilen midibüsün yerli turistleri taşıdığı öğrenildi.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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