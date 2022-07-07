Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray, Başkentray ve İzban bayramda ücretsiz
[Fotograf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda ücretsiz olacak ulaşım araçlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz olan toplu taşıma araçları listesi yayınlandı.
İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de ise İzban'in ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.
Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da;— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) July 7, 2022
????Marmaray
????Başkentray
????İzban
ücretsiz hizmet verecektir.
İyi bayramlar!
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