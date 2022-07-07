Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda ücretsiz olacak ulaşım araçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ücretsiz olan toplu taşıma araçları listesi yayınlandı.

İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de ise İzban'in ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.