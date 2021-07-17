Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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