Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğüne göre, bölge genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak. Rüzgar, batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.