Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Marmara Bölgesi'nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğüne göre, bölge genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak. Rüzgar, batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esecek.
Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları İstanbul Meteoroloji Sağanak Yağış
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