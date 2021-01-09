Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki 4 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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