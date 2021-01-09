Eskişehir'de son 1 aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların ardından pozitif vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı.

Günlük 3 bin kişiye uygulanan PRC testlerinde ortalama 500 kişinin pozitif çıktığı kentte, bu sayı 100'e kadar geriledi.

Harita yeşile döndü

Pozitif vakalardaki düşüş Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Son 1 aylık kısıtlamalardan önce kentin neredeyse tamamı yüksek risk anlamına gelen kırmızıyla kaplıyken, kısıtlamalar sonrasında riskli bölgeler yeşile döndü.

Aylar sonra ilk kez ise harita üzerindeki bazı alanlarda düşük risk anlamına gelen mavi alanlar oluştu. Kentte düşen günlük vaka sayıları, 112’nin çağrı yoğunluğunu da azalttı. Merkez, sadece kasım ayında 15 bin koronavirüs çağrısı olmak üzere 43 binin üzerinde çağrı alırken, aylık çağrı sayısı 35 bine geriledi, vaka oranı yüz 30’lardan yüz 5’e düştü.

“Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz”

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli Dr. Pınar Elmacı, mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının çok yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi.

Tedbirlere uymayanların neden olduğu yoğun vakaların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Elmacı, “Aralık ayı başında İçişleri Bakanlığının uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları ve halkımızın tedbirlere uyması sonucu günlük vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Bu da bizim çağrılarımıza yansıdı. Vakalardaki düşüşler, koronavirüsün başladığı mart ayından bu yana gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının daha rahat bir nefes almasını sağladı. Rehavete kapılırsak, vaka sayılarında yeniden bir artış yaşanabilir. O yüzden halkımızın tedbirlere uymaya devam etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.



