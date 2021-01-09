Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'nin temiz tutulması amacıyla körfeze giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor.

İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, körfeze dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ediyor. Havadan yapılan denetimlerin yanı sıra denizde teknelerle de denetimler yapılıyor.

2006'dan beri 470 gemiye 35 milyon lira ceza kesildi

Deniz ve Kıyı Hizmetleri Müdürü Birol Balcı, denetimler sayesinde yasa dışı kirletmelerin azaldığını söyledi.

Gemilerin yanı sıra kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliklere de baktıklarını anlatan Balcı, "2006 yılından itibaren 470 gemiye 35 milyon lira ceza kesildi. 2020 yılında ise 6 gemiye 5 milyon 800 bin lira ceza uyguladık. Denetimlerimizde gemilerden kaynaklanan kirliliklere de sadece bakmıyoruz. Aynı zamanda endüstriden yani kıyı tesisinden kaynaklanan kirliliklere de bakıyoruz. Onları tespit ettiğimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yolluyoruz. İdari yaptırım kararı vermesi için. Bunun yanı sıra orman yangınlarını da ilk başlangıçta tespit ediyoruz, bu da ciğerlerimizin yanmasını engelliyor" dedi.