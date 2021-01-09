Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler jandarma tarafından yakalandı. Aramalarda 165 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ekipleri, Malkara İlçe Jandarma ekiplerinde de desteğiyle Malkara-Keşan yolu üzerinde iki otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 165 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 4 şüphelinin bulunduğu araçlardaki kaçak içkilere el konuldu. Kaçak içki sattıkları tespit edilen E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şahıs hakkında soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki
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