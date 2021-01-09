Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 07:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nin Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Muğla açıklarında saat 07.33'te 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 122 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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