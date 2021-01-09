Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat halindeki dükkanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Duvarın altında kalan bir otomobilde zarar meydana geldi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar söz konusu dükkanla ilgili daha önce yıkım kararı verildiğini ancak bir süredir yıkım işleminin gerçekleşmediğini söyledi.