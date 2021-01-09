Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da lodos inşaat duvarını yıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle inşaat halindeki bir işyerinin duvarı yıkıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşaat halindeki dükkanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan bir otomobilde zarar meydana geldi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar söz konusu dükkanla ilgili daha önce yıkım kararı verildiğini ancak bir süredir yıkım işleminin gerçekleşmediğini söyledi.
Etiketler: Fırtına
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