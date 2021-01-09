Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 9 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden dolayı 9 bin lira ceza uygulandı.
Altınyol'da uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü, polislerin kovalamacası sonucu Zafer Payzın Köprüsü yakınında yakalandı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan sürücünün, hakkında yakalama kararı bulunan Z.Ş. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlal etmekten 9 bin 61 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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