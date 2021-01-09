Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kontrolden çıkan tır oto galeriye daldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır 7 araca çarptıktan sonra oto galeri dükkanına çarparak devrildi.
Yalova istikametine seyreden Mustafa T. idaresindeki elektronik eşya yüklü tır, İznik kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptıktan sonra bir oto galeri dükkanına daldı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı tır sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Kapanan yol 2,5 saatlik çalışmanın ardından çekicilerle tırın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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