Yağışlar mevsim normallerinin altında kaldı, baraj ve göletlerde su seviyesi düştü.

Meteorolojik kuraklıktan en çok etkilenen şehirlerden biri de Tokat. Kentte sulama barajlarındaki hacim yüzde 20’lere kadar düştü. Çiftçi tarlasını sulayamaz hale geldi.

Toprağın yanlış tekniklerle sulanması kuraklığı artıran önemli bir sebep. Tarımda, salma sulama olarak da bilinen "vahşi sulama" toprağı kalitesini bozuyor ve su israfına sebep oluyor.

Salma sulamadan vazgeçilmesi gerekiyor

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, vahşi sulamanın zararını anlattı.

"Salma sulama dediğimiz, direkt sulama kanallarından toprağın yüzeyine, ürüne doğru verilen sular. Bunların yüzde 20’si verimli kullanılıyor. Aşağı yukarı yüzde 70-80’i ise ırmağa başıboş olarak geri dökülüyor ve dolayısıyla su kaybımız maksimum seviyede oluyor."

Toprağın ihtiyacı kadar suyu alıp canlanabilmesi için salma sulamadan vazgeçilmesi gerekiyor.

Haber: Dursun Ekrem Er