Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş yerinden telefon çalan karı koca tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden telefon çaldığı belirlenen karı koca tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden telefon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin D.T. ve kocası İ.T. olduğunu belirledi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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