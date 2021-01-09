İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de."

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.