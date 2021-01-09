İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler açıklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vaka sayılarında geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından vaka sayılarındaki düşüşle ilgili bir açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de."
Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
En az düşüş ise;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.pic.twitter.com/tpAitMUCsA
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