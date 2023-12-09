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Türkiye
TRT Haber 09.12.2023 07:27

Marmara'da kar yağışı başladı

Marmara Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu için sağanak ve sel uyarısında bulundu.

Marmara'da kar yağışı başladı

Marmara Bölgesinde ilk kar yağışı, Edirne Keşan'da başladı.

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Marmara'da kar yağışı başladı

Şehrin yüksek yerlerinde etkili olan kar yağışı, alçak kesimlerde de görüldü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde de kar yağışı başladı.

Marmara'da kar yağışı başladı

Sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda Marmara''nın doğusu için sağanak uyarısı yapıldı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.  

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