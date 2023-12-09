Manisa ve İzmir'de dolandırıcılara operasyon: 4 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında; bir internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2’si Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 5’i de İzmir’de olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dün sabah 07.00 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 4 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı