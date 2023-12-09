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Türkiye
AA 09.12.2023 04:04

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı

Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan sağanak sırasında bazı bölgelerde suda mahsur kalan araçların kurtarılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı
[Fotograf: DHA]

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak sırasında metrekareye 65 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.

Buna bağlı olarak bazı sorunların yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrekareye 65 kilogram düşen yağmur nedeniyle Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşilvadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte saat 05.00 ila 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir."

Açıklamada, Valiliğin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kapanan yollar açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde kapanan yolların açıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların hemen ardından su birikintilerinin oluştuğu 16 noktaya müdahalede bulunulduğu ifade edilerek "Bu noktalara 23 dalgıç, 20 pompa, 6 kamyon, 4 greyder, 3 loder, 2 JCB, 30 iş makinesi ve 27 muhtelif araçla müdahale edilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda şu anda yağmur nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'te sağanak nedeniyle araçlar yolda kaldı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak sırasında metrekareye 65 kilogram yağmur düştüğü belirtilmişti.

Buna bağlı olarak bazı sorunların yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Metrekareye 65 kilogram düşen yağmur nedeniyle Çimento Kavşağı, Karşıyaka Tüneli, Yeşilvadi bölgelerinde trafikte aksamalar oluşmuştur. Yer yer mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte saat 05.00 ila 07.00 arasında yağışın tekrar etkisini artırması beklendiğinden sürücülerimizin belirtilen güzergahları kullanmamaları ve trafiğe daha dikkatli çıkmaları gerekmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

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