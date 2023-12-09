İzmir'de zincirleme trafik kazası

Birgi’den Ödemiş yönüne seyir halinde olan T.P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.C. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada, savrulan otomobiller arıza nedeniyle yolun ortasında duran H.Ç.'ye ait otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden T.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.