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Türkiye
DHA 09.12.2023 03:55

İzmir'de zincirleme trafik kazası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çarpışan iki otomobil savrulup, arıza nedeniyle yolun ortasında duran otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası
[Fotograf: DHA]

Birgi’den Ödemiş yönüne seyir halinde olan T.P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.C. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada, savrulan otomobiller arıza nedeniyle yolun ortasında duran H.Ç.'ye ait otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden T.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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