Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde poyraz
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde dünden beri etkili şiddetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.
Etiketler: poyraz marmara denizi Deniz ulaşımıSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:52
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