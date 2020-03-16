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AYM Genel Kurulu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs önlemleri kapsamında Anayasa Mahkemesi'nde 19 Mart'ta yapılacağı duyurulan Gene Kurul Gündemi ertelendi.
İlk koronavirüs teşhisinin konulmasının ardından tüm yurt dışı ziyaretleri iptal eden, koridorlara dezenfektan yerleştiren, binanın temizliğini yaptıran Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yeni önlemler aldı.
Bu kapsamda 19 Mart 2020'de yapılacağı duyurulan Genel Kurul Gündemi'nin ertelenmesine karar verildi.
Anayasa Mahkemesinde ayrıca 30 Mart 2020'ye kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacak.
Etiketler: anayasa mahkemesi AYM koronavirüs aym genel kuruluSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:48
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