Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Soğuk havaların yurda giriş yapmasının ardından birçok şehirde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Samsun'da vatandaşlar kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Samsun'un yüksek ve iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimleri ile Ladik, Kavak gibi ilçeler, kar yağışının ardından beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Gürgenyatağı mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Vatandaşlar, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ladik Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığının 20 santimetre olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar yağışı hava durumu SamsunSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:48
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