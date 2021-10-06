Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mardin'de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Mardin'nin Dargeçit İlçesi Safa Mahallesinde, ekipler, iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu tespit etti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.
Uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili R.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu
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