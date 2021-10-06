Mardin'nin Dargeçit İlçesi Safa Mahallesinde, ekipler, iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili R.A. isimli şahıs gözaltına alındı.