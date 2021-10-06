Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alkollü sürücü çalışır haldeki aracında uyuyakaldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yolda motoru çalışır vaziyette duran otomobilde uyuyan alkollü sürücü hakkında işlem başlatıldı.
Ahmet Akyollu Caddesi'nde bir otomobilin yol ortasında çalışır vaziyette durduğu ve uzun süre bu şekilde beklediği ihbarını alan trafik ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, aracın sürücüsünün otomobilin içinde uyuduğunu gördü.
Güçlükle uyandırılan sürücü İ.E, ayılıp otomobili yol kenarına park etti.
Alkollü olduğu anlaşılan sürücü, polis merkezine götürüldü.
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